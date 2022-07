Duitse overheid ontwikkelt tool voor monitoren van Windows 10-telemetrie

De Duitse overheid heeft een tool ontwikkeld waarmee kan worden gekeken welke gegevens Windows 10 over het gebruik van het systeem verzamelt en doorstuurt naar Microsoft. Via de System Activity Monitor kan het gedrag van de Windows-telemetrie uitgebreid worden vastgelegd, zo stelt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Windows 10-gebruikers kunnen verschillende telemetrieniveaus instellen, zodat er meer of minder gegevens worden verzameld en verstuurd. Het besturingssysteem biedt echter geen standaardoptie om het verzamelen helemaal uit te schakelen. Via verschillende maatregelen kan dit echter wel worden gedaan. "Hoewel het technisch mogelijk is om het verzamelen en versturen van telemetriegegevens door Windows te voorkomen, is het lastig voor doorsnee gebruikers om te implementeren", zo liet het BSI eerder weten.

De Duitse overheidsinstantie deed al uitgebreid onderzoek naar de gegevens die Windows 10 verzamelt en doorstuurt naar Microsoft. Ook kwam het met een Telemetrie Monitoring Framework. Nu presenteert het BSI de System Activity Monitor. Het gaat hier om een onderzoekstool waarmee het gedrag van applicaties en het besturingssysteem in detail kan worden vastgelegd. Dit zou met een zeer lage overhead plaatsvinden, aldus de ontwikkelaars. De records die SAM aanmaakt zijn via de Windows Event Viewer te bekijken.