Amazon koopt zorgverlener One Medical voor 3,9 miljard dollar

Amazon heeft de Amerikaanse zorgverlener One Medical voor 3,9 miljard dollar overgenomen. Volgens Amazon is de gezondheidszorg één van de zaken die opnieuw moeten worden uitgevonden. One Medical biedt eerstelijnszorg waarbij het zorg zowel "in-person" als digitaal aanbiedt. Het werkt samen met meer dan achtduizend bedrijven om zorg aan hun medewerkers te verlenen. Met de overname wil Amazon de gezondheidszorg naar eigen zeggen transformeren.

"We houden ervan om wat eenvoudiger kan eenvoudiger te maken en we willen één van de bedrijven zijn die de gezondheidszorgervaring de komende jaren drastisch zullen verbeteren", zegt Neil Lindsay, senior vicepresident van Amazon Health Services. Ze wijst daarbij naar het hele proces, van het maken van een afspraak, het bezoeken van een zorgverlener tot het halen van medicijnen bij de apotheek. "We zien veel mogelijkheden om zowel de kwaliteit van de ervaring te verbeteren als mensen hun waardevolle tijd terug te geven."