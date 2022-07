Technisch directeur Britse geheime dienst pleit voor scannen chatberichten

Het "democratisch" argument is meestal 99% van de voorstellen veiligheid (security)



Burgers kunnen het beste gaan streven naar een meer leven in eenvoud,

back to the basics,hebben we sociale media,slimme devices,smartphones nu echt nodig,

zoniet gebruik het dan minder of helemaal niet meer.



In je werk/leefomgeving kun je al een heleboel dingen aanpassen

om je privacy terug te winnen.



Techbedrijven,Overheden,veranderen pas mee,als

de burgers het niet meer willen of het aanschaffen en het veel minder gaan gebruiken.



The Matrix