Gemeente Breda meldt forse daling van slachtoffers cybercrime

Het aantal mensen dat in de gemeente Breda slachtoffer van cybercrime is geworden is in de eerste helft van dit jaar fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. "Dit zou kunnen komen doordat mensen momenteel minder online werken en winkelen dan een jaar geleden", aldus burgemeester Paul Depla.

In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen (brom)fietsdiefstal, cybercriminaliteit en geweld het vaakst voor. Deze top drie was hetzelfde in 2020 en 2021. "Dit beeld wordt bevestigd door de meting van slachtofferschap onder de burgers in 2021. Wel is cybercriminaliteit in vergelijking met vorig jaar fors gedaald", laat Depla in een brief aan de gemeenteraad weten (pdf).

Om inwoners beter tegen cybercrime te beschermen besloot de gemeente 'digitale buurtambassadeurs' in te zetten. Naast het fungeren als vraagbaak en aanspreekpunt voor buurtbewoners zijn deze cyberambassadeurs, zoals ze ook worden genoemd, een schakel tussen gemeente, politie en bewoners. Inmiddels hebben duizend Bredanaars voorlichting gekregen van een cyberambassadeur.