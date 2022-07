VVD wil opheldering over risico Chinese zonnepanelen voor stroomnet

De VVD heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en minister Jetten voor Klimaat en Energie opheldering gevraagd over het risico van Chinese zonnepanelen voor het Nederlandse stroomnet. Aanleiding is berichtgeving dat ongeveer één miljoen omvormers voor zonnepanelen via een gelekt wachtwoord kwetsbaar waren voor sabotage.

"Hoe beoordeelt u het feit dat China, of andere kwaadwillenden die het systeem kunnen (binnendringen en) beheersen, op deze manier digitale ontwrichting in gang zou kunnen zetten?", vragen VVD-Kamerleden Rajkowski en Erkens, die tevens willen weten of de bewindslieden het ermee eens zijn dat dit een gevaar voor de nationale veiligheid is.

De ministers moeten ook duidelijk maken wat er op korte termijn wordt gedaan om de risico's te beperken en in hoeverre software- of hardwarematige aanpassingen een oplossing zijn. "Zijn er andere energiebronnen waarvoor Nederland afhankelijk is van de Chinese techniek waar u soortgelijke risico’s ziet? Hoe gaat u deze risico’s mitigeren?", vragen Rajkowski en Erkens verder.

Afsluitend willen de VVD-Kamerleden weten of Jetten en Yesilgöz het ermee eens zijn dat bij aanbestedingen van vitale Nederlandse processen voorkomen moet worden dat landen met een offensieve cyberstrategie deze mate van invloed krijgen vanwege de enorme veiligheidsrisico’s en kans op mogelijke digitale ontwrichting, en welke mogelijkheden de bewindslieden zien om de afhankelijkheid van landen zoals China te verminderen. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.