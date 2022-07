PuTTY-webserver chiark.greenend.org.uk krijgt na bijna 30 jaar 64-bit upgrade

De webserver waarop de website van de populaire ssh-client PuTTY draait is na bijna dertig jaar geüpgraded van Debian i386 naar een 64-bit architectuur. Dat heeft serverbeheerder Ian Jackson bekendgemaakt. Chiark.greenend.org.uk is een server waarop webpagina's van een aantal mensen, mailinglists en git-repositories draaien. Een van de gehoste websites is die van Simon Tatham, de ontwikkelaar van PuTTY.

De Chiark-webserver draait op de Linux-distributie Debian die al in 1993 werd geïnstalleerd. Volgens Jackson is dit mogelijk één van de oudste nog actieve Debian-installaties. De laatste grote upgrade van de webserver was in 2016 naar Debian 8. Een bijkomend probleem is dat de Chiark-server met 32-bit x86 Linux is geïnstalleerd. Inmiddels is 64-bit echter de standaard.

Jackson besloot daarom voor een "crossgrade" te kiezen waarbij hij van een i386-omgeving naar een amd64-architectuur en een compleet nieuwe Debian-versie ging. De upgrade naar Debian Bullseye amd64 ging niet zonder problemen, zo laat de serverbeheerder in een verslag van het proces weten. Niet alleen ging de upgrade lastig, na afloop bleken verschillende zaken niet meer, of niet meer goed te werken, zoals het lezen van Apache-configuratiebestanden, het ontbreken van mailinglistsoftware Mailman en de overstap van Python 2 naar Python 3.