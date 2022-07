Nederland telt 11 miljoen auto's, rookmelders en energiemeters met M2M-simkaart

In Nederland zijn meer dan elf miljoen auto's, rookmelders, alarmsystemen, slimme energiemeters en andere apparaten via een machine-to-machine (M2M) simkaart online. De apparaten gebruiken de simkaart om via mobiel internet data uit te wisselen met digitale beheersystemen, aldus de Autoriteit Consument& Markt (ACM) in de Telecommonitor over het eerste kwartaal van 2022.

In het eerste kwartaal van dit jaar telde de ACM 11,1 miljoen actieve M2M-simkaarten. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 8,2 miljoen. Verder nam ook het aantal data only simkaarten met bijna negentigduizend toe. Dit zijn simkaarten die worden gebruikt in mobiele telefoons, laptops, tablets en usb-dongles. Vorig jaar Q1 ging het om 788.000 simkaarten tegenover 875.000 in Q1 2022.

De toezichthouder zag ook het mobiele dataverbruik in de eerste drie maanden van dit jaar toenemen naar 350 miljoen gigabyte. In het eerste kwartaal van 2021 ging het nog om 268 miljoen gigabyte. Het aantal belminuten daalde wel, met acht procent naar 11,4 miljard minuten. Ook het aantal sms’jes nam in het eerste kwartaal met acht procent af naar 609 miljoen.

Verder meldt de ACM dat steeds minder mensen een vaste telefonieaansluiting hebben waarop wordt getelefoneerd. In het eerste kwartaal van 2022 daalde het aantal aansluitingen voor vaste telefonie met 1,66 procent naar 5,01 miljoen. In totaal is er in het eerste kwartaal van dit jaar 1,71 miljard minuten gebeld via vaste telefonie.

In het eerste kwartaal van 2022 is bij 170.000 huishoudens een nieuwe glasvezelverbinding aangelegd. Er ligt nu bij ruim 4,71 miljoen huishoudens een glasvezelkabel in de straat tot aan de woning of tot aan de meterkast. Daarvan hebben er 2,03 miljoen ook een internetabonnement via glasvezel; 147.000 meer dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal abonnementen voor breedbandinternet via een koperverbinding steeg met 75.000 naar 2,3 miljoen.

De ACM publiceert elk kwartaal in de Telecommonitor de ontwikkelingen in de markten voor mobiele diensten, vaste telefonie, breedbandinternet, televisie en bundels op basis van informatie die is verstrekt door de belangrijkste marktpartijen in de telecomsector.