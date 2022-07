LibreOffice beschouwt niet-vertrouwde macro's door lek als vertrouwd

Een kwetsbaarheid in LibreOffice zorgt ervoor dat de software niet-vertrouwde macro's als vertrouwde macro's beschouwt, waar een aanvaller misbruik van kan maken. Er is een beveiligingsupdate uitgebracht om het probleem te verhelpen. LibreOffice ondersteunt het uitvoeren van macro's in documenten. Standaard voert LibreOffice alleen macro's uit als ze zijn opgeslagen in een vertrouwde bestandslocatie of ze door een vertrouwd certificaat zijn gesigneerd.

Om te bepalen of een macro is gesigneerd door een vertrouwde auteur vergelijkt LibreOffice het gebruikte certificaat met de lijsten van vertrouwde certificaten die in de configuratiedatabase van de gebruiker zijn opgeslagen. De kwetsbaarheid zorgt ervoor dat LibreOffice bij de controle of een macro door een vertrouwde auteur is gesigneerd alleen kijkt of het serienummer en de string van de certificaatuitgever overeenkomen met een vertrouwd certificaat.

Volgens LibreOffice is dit niet voldoende om te controleren dat de macro echt met een vertrouwd certificaat is gesigneerd. Een aanvaller kan een willekeurig certificaat genereren met een serienummer en uitgeversstring die gelijk zijn aan die van een vertrouwd certificaat. LibreOffice zou vervolgens de macro's in het document als vertrouwd beschouwen, terwijl die in werkelijkheid niet-vertrouwd zijn. De kwetsbaarheid (CVE-2022-26305) is niet te misbruiken wanneer het macro-beveiligingsniveau op zeer hoog staat ingesteld of de gebruiker niet over vertrouwde certificaten beschikt.

Wachtwoorden

Verder zijn erin LibreOffice twee kwetsbaarheden (CVE-2022-26307 en CVE-2022-26306) verholpen met betrekking tot encryptiesleutels en opgeslagen wachtwoorden. De master key die toegang tot opgeslagen wachtwoorden geeft bleek kwetsbaar voor bruteforce-aanvallen. Daarnaast bleek het mogelijk om wachtwoorden te achterhalen zonder het Master Password te weten. De kwetsbaarheden werden gevonden door het bedrijf OpenSource Security, dat op verzoek van de Duitse overheid LibreOffice onderzocht. Gebruikers wordt aangeraden om te updaten naar versies 7.2.7 of 7.3.3 of nieuwer.