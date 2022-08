Google kan beelden Nest-deurbel zonder toestemming met autoriteiten delen

Google kan opnames die gemaakt zijn met de Nest-deurbel zonder toestemming van gebruikers met de autoriteiten delen. Dat bevestigt het techbedrijf tegenover CNET. In de gebruikersovereenkomst stelt Google dat het in noodgevallen beelden van Nest-deurbellen zonder toestemming met bijvoorbeeld opsporingsdiensten kan delen. Eerder bleek Amazon dit al te doen met beelden die de Ring-deurbel maakt.

"In overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden en deze website, delen we in noodgevallen informatie", aldus een woordvoerder van Google tegenover CNET. "De juridische basis hiervoor staat in de Electronic Communications Privacy Act, die stelt dat een provider zoals Google zonder dagvaarding of gerechtelijk bevel informatie met opsporingsdiensten kan delen als de provider, in goed vertrouwen, aanneemt dat vanwege een noodgeval met ernstig lichamelijk letsel of overlijden van een persoon zonder vertraging informatie moet worden gedeeld."

De Google-woordvoerder merkt op dat ook Nest-gegevens in noodgevallen kunnen worden gedeeld. Volgens de Amerikaanse woordvoerder is dat nog nooit voorgekomen, maar heeft Google wel het recht om dit te doen. Security.NL heeft Google gevraagd of het techbedrijf ook data van Nederlandse Nest-gebruikers zonder toestemming kan delen en of dit al is voorgekomen.

Vorige maand werd bekend dat Amazon audio en beelden die met de Ring-deurbelcamera zijn gemaakt zonder toestemming en medeweten van gebruikers met de Amerikaanse politie heeft gedeeld. Amazon stelt dat het dit alleen in noodgevallen doet. Iets dat dit jaar al elf keer is voorgekomen, aldus het techbedrijf.

In het geval van deurbellen die van end-to-end encryptie gebruikmaken zouden beelden niet zonder toestemming van de gebruiker kunnen worden gedeeld. Ring biedt deze optie, maar die staat niet standaard ingeschakeld. "Ongeacht de fabrikant, je digitale footprint zal altijd kunnen worden opgevraagd, en bedrijven die gebruikersdata verwerken zullen altijd onderhevig zijn aan verzoeken van politie om er toegang toe te krijgen", stelt Ry Crist van CNET.