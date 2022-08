ENISA: meeste ransomware-slachtoffers melden niet hoe ze besmet raakten

De meeste organisaties en bedrijven die het slachtoffer van ransomware worden laten niet weten hoe ze geïnfecteerd raakten, wat belangrijke informatie is om toekomstige slachtoffers te voorkomen. Daarnaast worden de meeste ransomware-aanvallen niet gerapporteerd, waardoor de werkelijke omvang van het probleem onbekend blijft, zo stelt het Europees agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) in een nieuw rapport over ransomware.

Voor het rapport werden 623 ransomware-incidenten in voornamelijk Europa en de Verenigde Staten onderzocht die zich van mei vorig jaar tot en met juni dit jaar voordeden. Het werkelijke aantal incidenten in deze periode bedroeg vermoedelijk bijna 3700, aldus ENISA. Volgens het agentschap wordt dan ook slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg openbaar.

Daarnaast laat de informatie van organisaties en bedrijven die door ransomware getroffen worden ernstig te wensen over. Bij 594 van de 623 onderzochte ransomware-aanvallen liet de aangevallen organisatie niet weten hoe de aanvallers toegang tot de systemen hadden gekregen. "Het is begrijpelijk dat doelwitten vanwege veiligheidsredenen niet willen delen hoe (of nog steeds) ze kwetsbaar waren, maar tegelijkertijd helpt het gebrek aan informatie anderen niet om te beseffen wat ze zouden moeten verbeteren of hoe ze in de toekomst ook slachtoffer kunnen worden", zo laat het rapport weten.

Verder melden de meeste ransomware-slachtoffers niet of ze het losgeld dat de criminelen vroegen hebben betaald. Bij 588 van de 623 ransomware-aanvallen was het voor de onderzoekers niet mogelijk om te bepalen of slachtoffers betaald hadden. Van de resterende 35 gevallen bleek dat er acht keer losgeld was betaald. De onderzoekers vermoeden dat meer dan zestig procent van de getroffen organisaties betaalt.

Het gebrek aan betrouwbare data van aangevallen organisaties maakt het dan ook lastig om de omvang van het probleem te zien, zo staat in de conclusie van het rapport. Daarin wordt ook gewezen naar een Amerikaans wetsvoorstel dat bepaalde organisaties verplicht om ransomware-aanvallen te melden. Op dit moment zijn het de websites van ransomwaregroepen die de meest betrouwbare bron zijn om informatie over slachtoffers te achterhalen, hoewel ook deze pagina's een onbetrouwbare bron zijn, stellen de onderzoekers.