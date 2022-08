Onderzoek: gesprekken in huis via glasvezelkabel op 1 kilometer af te luisteren

De glasvezelkabels die bij meer dan 4,7 miljoen Nederlandse huishoudens liggen maken het in theorie mogelijk om gesprekken in huis op een kilometer afstand af te luisteren, zo claimen onderzoekers van de Chinese Tsinghua University. De geluidsgolven die mensen tijdens het praten produceren hebben effect op de glasvezelkabel in de woning en kunnen voor faseveranderingen zorgen die door aanvallers op een kilometer afstand zijn op te vangen.

Deze faseveranderingen zijn vervolgens weer om te zetten naar geluidssignalen. Daarbij is het niet nodig om extra apparatuur in de woning van het doelwit te plaatsen. Voor het uitvoeren van de aanval moet de aanvaller wel eerst de glasvezelkabel van het doelwit vinden en die aansluiten op het afluistersysteem. De onderzoekers stellen in een publicatie over hun onderzoek dat ze in een laboratorium hebben aangetoond dat een dergelijke aanval mogelijk is.

Wel stellen de onderzoekers dat het afluisteren via glasvezelkabel complexe apparatuur en strikte voorwaarden eist om mogelijk te zijn, maar dat het in geheim stelen van informatie ongeacht de kosten altijd plaatsvindt. Om het afluisteren te voorkomen adviseren de onderzoekers het gebruik van metaal of glas als kabelcoating en het veranderen van de glasvezeladapter die op de modem wordt aangesloten om zo de echo te beperken.