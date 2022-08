Grote treinstoring opnieuw veroorzaakt door falend back-upsysteem ProRail

De grote treinstoring die zich afgelopen zondag voordeed werd mede veroorzaakt door een falend back-upsysteem van ProRail. De VVD heeft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat vandaag om opheldering gevraagd. Vanwege een ict-storing werd zondagavond het treinverkeer rond Rotterdam stilgelegd, wat het treinverkeer in het westen van het land ontregelde.

Via de computers van de verkeersleidingspost in Rotterdam komt belangrijke informatie binnen over onder andere de positie van de treinen in de regio Rotterdam. Door een storing in één van de systemen kon ProRail niet zien waar de treinen zich bevonden. Het computersysteem is redundant uitgevoerd. In het geval van een storing moet zou ProRail op een back-upsysteem moeten kunnen terugvallen.

"Helaas heeft deze back-up niet goed gefunctioneerd. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan, maar het lijkt erop dat dit komt vanwege een fout in de software. Meerdere systemen werkten hierdoor niet meer", aldus ProRail in een verklaring. Een grote treinstoring in april van dit jaar waardoor er in het hele land geen treinen konden rijden werd mede veroorzaakt door een falend back-upsysteem. Vorig jaar september besloot ProRail het treinverkeer landelijk stil te leggen nadat er problemen ontstonden met telefonieservers en de eerste back-up van deze systemen niet werkten.

"Bent u bekend met het feit dat in 2015 een stresstest is uitgevoerd naar de ict-systemen van ProRail? Welke lessen zijn daaruit geleerd? En hadden de verstoringen van 2021 en 2022 in dat licht voorkomen kunnen worden", vraagt VVD-Kamerlid Minhas aan de staatssecretaris. Die moet ook laten weten of ze bereid is een nieuwe stresstest te laten uitvoeren naar de kwetsbaarheid van vitale systemen die ervoor moeten zorgen dat het spoornetwerk blijft werken. Verder wil Minhas weten welke acties Heijnen heeft genomen na de eerdere grote verstoringen op het spoornetwerk. De staatssecretaris heeft drie weken om met een reactie te komen.