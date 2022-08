Versleutelde chatapp Threema nu volledig zonder Google-code

De ontwikkelaars van de versleutelde chatapp Threema hebben een versie uitgebracht die geen enkele regel code van Google bevat en alleen via de appstore F-Droid is te installeren. De oorspronkelijke Androidversie van Threema gebruikt verschillende Google-services, zoals de push service die de chatapp voor inkomende berichten waarschuwt.

In maart van dit jaar kwamen de Threema-ontwikkelaars al met een alternatief voor de push service van Google. Met de nu gelanceerde Threema Libre is de chatapp volledig vrij van Googles code. "In Threema Libre is er geen enkele regel code die een propriëtaire library van Google of andere derde partij vereist", aldus de ontwikkelaars in een blogposting.

Threema Libre ondersteunt ook reproducible builds, waarmee gebruikers kunnen controleren dat de gepubliceerde broncode ook daadwerkelijk is gebruikt voor de aangeboden app. Op deze manieren is het volgens de ontwikkelaars ook relatief eenvoudig om te verifiëren dat de geïnstalleerde app geen data naar Google lekt.

In tegenstelling tot verschillende andere versleutelde chat-apps zoals WhatsApp en Signal moet er voor Threema worden betaald. Volgens cijfers van de Google Play Store is Threema meer dan één miljoen keer geïnstalleerd. De chatapp is zonder het opgeven van een telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken, wat volgens de ontwikkelaars "volledige anonimiteit" voor gebruikers moet bieden.