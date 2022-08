Belgische politie ziet aangiften van cybercrime en internetfraude verder stijgen

Het aantal aangiften van internetfraude, phishing, ransomware en andere vormen van cybercrime in België is vorig jaar verder gestegen, zo laat de Belgische federale politie vandaag weten. Er kwamen in 2021 ruim 47.000 aangiften van "informaticacriminaliteit" binnen, een stijging van zeven procent ten opzichte van 2020. Het gaat dan om zaken als het inbreken op systemen, datadiefstal en aanvallen met ransomware.

Ook phishing blijft nog altijd een probleem in België. Vorig jaar deden ruim 8300 slachtoffers aangifte. Een stijging van bijna elf procent ten opzichte van 2020. Verder werden er 152 gevallen van ransomware geregistreerd, terwijl dat er een jaar eerder nog 124 waren. In 2017, 2018 en 2019 werd er echter vaker aangifte van ransomware gedaan.

"Een steevaste stijger in de criminaliteitsstatistieken is al jaren de cybercriminaliteit. Naarmate onze samenleving meer en meer gebruik maakt van het internet en van technologie, doen ook criminelen hier steeds vaker een beroep op. Dat was in 2021 niet anders", aldus de Belgische politie. De stijging was vorig jaar wel minder groot dan in de jaren daarvoor.

Naast misdrijven die onder de categorie cybercrime vallen zijn er ook andere, ‘klassieke’ misdrijven die in toenemende mate via internet gepleegd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om internetfraude, zoals aankoopfraude, vriendschapsfraude en identiteitsfraude. Vorig jaar werden ruim 38.000 gevallen van internetfraude geregistreerd, een toename van bijna vier procent ten opzichte van 2020.

"De toekomst is digitaal, en dus ook de criminaliteit. De trend van de afgelopen jaren zet zich voort: criminelen gebruiken steeds vaker het internet voor hun criminele activiteiten. De politie blijft niet achter. We investeren de komende jaren verder in ict, en rekruteren gespecialiseerde ict-profielen", zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.