Kabinet wil volgend jaar wallet-app voor Europese digitale identiteit

Het kabinet wil dat er volgend jaar een open source wallet-app beschikbaar komt voor de Europese digitale identiteit waarmee Nederlanders zich kunnen identificeren. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De Europese Commissie presenteerde in juni het plan voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers kunnen aantonen wie ze zijn en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren, zodat gebruikers daarmee op het platform kunnen inloggen.

Via de wallet-app moeten burgers meer regie over hun digitale leven krijgen, claimt Van Huffelen. De staatssecretaris is bezig met het opzetten van een programma dat zich gaat bezighouden met voorzieningen en afspraken voor de te ontwikkelen wallet-apps. "Hierbij leg ik de hoogste lat als het gaat om gegevensbescherming, informatieveiligheid en toegankelijkheid", schrijft Van Huffelen in de brief.

Ze wil volgend jaar al een eerste versie van een Nederlandse open source wallet-app werkend hebben. "In het ontwikkelen van die wallet staat co-creatie voorop, en nodig ik ook het bedrijfsleven, de wetenschap en ieder ander die zich betrokken voelt uit om concrete bijdragen te leveren. Deze eerste wallet zal nadrukkelijk als open source voorbeeld dienen", laat de staatssecretaris verder weten.

Uitdagingen

De komst van wallet-apps en een digitale identiteit brengt ook uitdagingen met zich mee, aldus Van Huffelen. Het gaat dan om overvraging van de gegevens van burgers, het overal zich moeten identificeren, het gedwongen gebruik van de digitale identiteit en het ontstaan van een controlesamenleving. De staatssecretaris had eerder al binnen de EU bezwaar gemaakt tegen het universele gebruik van één uniek en persistent nummer en aangeboden om een alternatief te onderzoeken.

"Ten tweede heb ik benadrukt dat het gebruik van wallets vrijwillig moet zijn en dat burgers alternatieven moeten kunnen kiezen in het overheidsdomein, zoals ons huidige DigiD. Ten derde heb ik ervoor gepleit de eis van ‘open source’ te onderzoeken, om te bevorderen dat het ontwerp en de werking van de wallet volledig transparant zullen zijn. Tenslotte heb ik gepleit voor een verhandelverbod van gegevens om te borgen dat wallet-leveranciers de gegevens van gebruikers niet verkopen of anderszins delen met derde-partijen voor commerciële doeleinden", merkt de staatssecretaris op.

Ze voegt toe dat ze tijdens verdere onderhandelingen over de Europese digitale identiteit zich zal inzetten voor bescherming tegen overvraging, overidentificatie en uitsluiting.