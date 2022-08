Softwareleverancier Limburgse gemeenten getroffen door ransomware-aanval

Een softwareleverancier van vijf Limburgse gemeenten is getroffen door ransomware, zo hebben de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Meerssen en Vaals in een verklaring laten weten. Door de aanval waren bestanden van het administratiesysteem van het sociaal domein versleuteld. Er zouden geen gegevens zijn buitgemaakt, aldus de gemeenten op basis van onderzoek door een securitybedrijf.

Het getroffen systeem wordt gebruikt voor de afhandeling van aanvragen van onder andere bijstandsuitkeringen, energietoeslagen en aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. "In de afgelopen periode heeft de focus van de gemeenten en leverancier van het administratiesysteem steeds gelegen op het continueren van de dienstverlening. De dienstverlening van het sociaal domein verloopt weer zoals gebruikelijk", zo laten de gemeenten verder weten. De ransomware-aanval vond op 27 juli plaats, maar is pas vandaag bekendgemaakt.

Eerder deze maand maakte ook de gemeente Noordenveld in Drenthe melding van een ransomware-aanval. Die aanval zorgde ook voor problemen met het administratiesysteem van het sociaal domein en kon er voor zorgen dat de afhandeling van aanvragen in het kader van bijvoorbeeld de Wmo, bijstandsuitkeringen en energietoeslagen langer duurden.