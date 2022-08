Muzieknummer Janet Jackson kan oudere laptops laten crashen

Het nummer Rhythm Nation van Janet Jackson kan bepaalde oudere laptops laten crashen en heeft zelfs een CVE-nummer toegewezen gekregen dat wordt gebruikt voor het identificeren van kwetsbaarheden. Raymond Chen van Microsoft meldt hoe een grote computerfabrikant klaagde dat de muziekvideo van Rhythm Nation laptops liet crashen. Onderzoek van Microsoft wees uit dat het probleem ook bij andere fabrikanten speelde.

Het nummer bleek een resonantiefrequentie te bevatten voor de 5400-toeren harde schijven waar de betreffende laptops gebruik van maakten. Het gaat om laptopmodellen die in 2005 in gebruik waren en als gevolg van de frequentie in het nummer konden crashen. De fabrikant waar Chen over schrijft besloot uiteindelijk een apart audiofilter toe te voegen om de gewraakte frequentie te filteren.

De Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)-lijst voorziet elke kwetsbaarheid van een uniek nummer. Dit maakt het eenvoudiger om kwetsbaarheden te volgen, informatie uit te wisselen en beveiligingsproducten te beoordelen. Het probleem dat het muzieknummer van Jackson veroorzaakt heeft CVE-2022-38392 gekregen. Mogelijk is dit het eerste muzieknummer waarvoor een CVE is uitgegeven.