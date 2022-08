Opnames Ring-deurbelcamera waren niet goed beveiligd in Android-app

Opnames die eigenaren van een Ring-deurbelcamera maakten en hun persoonlijke gegevens waren niet goed beveiligd in de Android-app, waardoor aanvallers hier via malafide apps toegang toe hadden kunnen krijgen. Dat laat securitybedrijf Checkmarx weten. Amazon heeft de kwetsbaarheid inmiddels via een beveiligingsupdate verholpen.

De Androidd-app van ring is meer dan tien miljoen keer gedownload en maakt het mogelijk voor gebruikers om live met de deurbelcamera mee te kijken en Ring-beelden op te slaan, te bekijken en te delen. Onderzoekers ontdekten een "activity" in de Ring-app die voor andere apps op het toestel toegankelijk was. Met deze activity was het mogelijk om webcontent van een willekeurige server te accepteren en uitvoeren.

Gecombineerd met een cross-site scripting (XSS)-kwetsbaarheid in de interne browser van Ring lukte het onderzoekers om een token en sessiecookie te stelen en zo via de Ring API namen, e-mailadressen, telefoonnummers, locatiegegevens en opgeslagen opnames van de betreffende gebruiker op te vragen. Amazon werd op 1 mei ingelicht en rolde op 27 mei een update uit. De bevindingen zijn nu openbaar gemaakt.