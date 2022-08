Griekse gasnetbeheerder Desfa getroffen door ransomware-aanval

De Griekse gasnetbeheerder Desfa is vorige week getroffen door een ransomware-aanval, waarbij ook een onbekende hoeveelheid data van het bedrijf is buitgemaakt. In een verklaring stelt Desfa dat het slachtoffer is geworden van een cyberaanval die gevolgen had voor de beschikbaarheid van bepaalde systemen en er mogelijk ook een aantal bestanden is gestolen.

De gaslevering van Desfa is niet in gevaar gekomen, zo laat het bedrijf verder weten. Hoe de aanvallers toegang tot de it-infrastructuur konden krijgen wordt nog onderzocht. Desfa hoopt de getroffen systemen zo snel mogelijk weer te herstellen. Uit voorzorg is het grootste deel van de it-diensten uitgeschakeld. Hoeveel losgeld de aanvallers eisen is onbekend. De gasnetbeheerder zegt niet met de criminelen te zullen onderhandelen.

De aanval op Desfa is opgeëist door de criminelen achter de RagnarLocker-ransomware, die eerder ook toesloegen bij het grootste energiebedrijf van Portugal. Volgens de criminelen heeft het bedrijf met kwetsbaarheden in de beveiliging te maken en is het hiervoor gewaarschuwd. Desfa heeft echter niet gereageerd. De ransomwaregroep dreigt nu alle gestolen data openbaar te maken.