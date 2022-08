Hof vindt website geen geautomatiseerd werk en spreekt verdachte vrij

Een man uit Tiel die voor het inbreken op de website van een Haagse huisartsenpost werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan één maand voorwaardelijk, is in hoger beroep vrijgesproken omdat een website volgens het gerechtshof Den Haag niet als geautomatiseerd kan worden aangemerkt. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd vonnis.

De man werd verdacht van het inbreken op de website van een Haagse huisartsenpost en zou vervolgens hebben aangeboden om het gevonden beveiligingslek tegen betaling te verhelpen. Het incident vond plaats in augustus 2017. De directeur van een Haagse huisartsenpost ontvangt een telefoontje dat zijn website lek is en er toegang is verkregen tot de persoonlijke gegevens van zijn artsen.

Het gaat om e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankrekeningnummers. Niet veel later ontvangt de directeur een offerte om het beveiligingslek voor een bedrag tussen de 16.500 en 23.000 euro te verhelpen. De offerte is voorzien van de opmerking dat er waarschijnlijk een boete betaald zal moeten worden wanneer het beveiligingslek openbaar wordt en er flinke reputatieschade zal plaatsvinden.

De directeur stapt naar de politie en het ingestelde onderzoek leidt naar de Tielenaar. De man wordt beschuldigd van het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk door het doorbreken van een beveiliging. Hij zou daarbij het programma SQLmap hebben gebruikt, waarmee websites op SQL-injection zijn te testen. De Tielenaar wordt schuldig bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk.

De man gaat in beroep tegen de uitspraak en is nu door het gerechtshof vrijgesproken. Een website is namelijk geen geautomatiseerd werk zoals in artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht staat vermeld, zo oordeelt het hof, dat verklaart dat onder een geautomatiseerd werk een fysiek apparaat wordt verstaan. "Nu een website feitelijk slechts bestaat uit een samenstel van gegevens, geen fysieke vorm heeft en derhalve het karakter van ‘inrichting’ ontbeert, bestaat op grond van het voorgaande voldoende aanleiding om een website niet aan te merken als geautomatiseerd werk", zo stelt het gerechtshof, dat het vonnis van de rechter vernietigt en de Tielenaar vrijspreekt.