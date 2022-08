Cosmeticaketen Sephora schikt privacyschending voor 1,2 miljoen dollar

Cosmeticaketen Sephora heeft in de Verenigde Staten een schikking van 1,2 miljoen dollar getroffen omdat het via online trackers zonder toestemming gegevens van klanten verzamelde en doorverkocht aan derde partijen. Daarmee was het bedrijf in overtreding van de privacywetgeving van de Amerikaanse staat Californië.

Sephora gebruikte op de eigen website third-party trackers die allerlei informatie over bezoekers verzamelden, zoals gebruikte computer, het soort eyeliner of zwangerschapsvitamines in het winkelmandje, alsmede de locatie van consumenten. Met de gegevens kon Sephora potentiële klanten effectiever benaderen.

Volgens de procureur-generaal van Californië was er in de deal tussen Sephora en de trackingbedrijven sprake van de verkoop van klantgegevens, en moeten consumenten in dit geval duidelijk worden geïnformeerd en de kans krijgen om zich af te melden. Sephora deed geen van beide.

De staat en Sephora hebben nu een schikking getroffen. De cosmeticaketen betaalt 1,2 miljoen dollar en moet in het beleid duidelijk vermelden dat het klantgegevens verkoopt. Ook moet het klanten de optie bieden om zich voor de verkoop van persoonlijke informatie af te melden en aan de Californische privacywetgeving voldoen.