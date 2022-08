Authy 2FA-accounts gekaapt bij aanval op Twilio

Bij de aanval op cloudcommunicatieplatform Twilio zijn ook tweefactorauthenticatie (2FA) accounts van Authy-gebruikers gekaapt en hebben de aanvallers hun eigen apparaten aan deze accounts toegevoegd. Daarnaast zijn er meer Twilio-klanten getroffen dan in eerste instantie werd gemeld, zo laat het bedrijf in een update over de aanval weten.

Twilio biedt verschillende tools voor telefonie, het versturen van sms-berichten en andere communicatie. Het bedrijf claimt meer dan 270.000 actieve klanten te hebben. Begin augustus meldde Twilio dat aanvallers toegang tot interne systemen en klantgegevens hadden gekregen nadat personeel in een phishingaanval was getrapt. In eerste instantie werd gemeld dat de aanvallers toegang tot de gegevens van 125 klanten hadden gekregen. Het ging onder andere om versleutelde chatapp Signal, waar de aanvallers vervolgens van 1900 gebruikers de telefoonnummers en registratiecodes buitmaakten.

Nu meldt Twilio dat het om 163 gebruikers gaat. Daarnaast zijn ook gebruikers van 2FA-app Authy getroffen. Authy is een app die gebruikers 2FA-codes laat genereren voor het inloggen op accounts en is onderdeel van Twilio. Gebruikers kunnen via hun Authy-account hun gegevens op de servers van Authy opslaan en meerdere apparaten synchroniseren. Volgens Twilio maken 75 miljoen mensen gebruik van de 2FA-app.

De aanvallers die toegang tot de systemen van Twilio wisten te krijgen hebben vervolgens 93 Authy 2FA-accounts gekaapt en daar hun eigen apparaten aan toegevoegd. Wanneer de aanvallers ook over de inloggegevens van deze gebruikers beschikten zouden ze zo op andere accounts beveiligd met 2FA kunnen inloggen. Twilio zegt getroffen gebruikers te zullen waarschuwen en heeft de toegevoegde apparaten verwijderd. Eerder werd bekend dat de aanval op Twilio onderdeel van een wereldwijde phishingaanval is.