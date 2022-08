Digitaal Opkopersregister verplicht handelaren om alle aanbieders te registreren

Het Digitaal Opkopersregister (DOR) dat het kabinet wil invoeren verplicht handelaren en opkopers van tweedehands goederen om straks de identiteit van alle aanbieders te registreren. Nu is dat alleen nog het geval wanneer iemand koper aanbiedt en er contant wordt afgerekend. Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten, die tevens opmerkt dat het systeem onder andere met een A+ ssl-certificaat beveiligd is.

Het kabinet wil het DOR voor alle opkopers en handelaren in tweedehands spullen verplichten. Wie straks een gebruikt goed aan een handelaar aanbiedt moet verplicht worden geregistreerd. Deze gegevens zullen vier jaar lang blijven opgeslagen. Nu verschilt de vorm van het verplichte inkoopregister per gemeente, en gaat het soms nog per papieren register. Daarnaast is de registratie van de aanbieder zoals gezegd alleen verplicht bij de verkoop van koper.

Een wetsvoorstel moet hierin verandering brengen. Straks worden gegevens van alle aanbieders in het DOR geregistreerd en aan de politiedatabase Stop Heling gekoppeld. "Via die koppeling is het eenvoudiger dan bij de papieren registratie het geval is, om te achterhalen of een aangeboden goed wederrechtelijk is verkregen en via het DOR vast te stellen wie de aanbieder van dat goed is geweest", aldus Yesilgöz.

De SP had de nodige vragen over het Opkopersregister, met name wat betreft de proportionaliteit om gegevens voor een periode van vier jaar vast te leggen, het gebruik van het digitale register te verplichten voor partijen die nu met een papieren variant werken en de mogelijkheid om opgeslagen gegevens op afstand raad te plegen.

De minister laat daarop weten dat het DOR de bestrijding van heling en opsporing efficiënter maakt. "Verder geldt dat door digitale inzage in het DOR, anders dan in geval van het ter plaatse inzien van een papieren registratie, verdachte patronen kunnen worden blootgelegd, bijvoorbeeld als een particulier iedere week 10 kilo gouden sieraden bij verschillende handelaren aanbiedt of mobiele bendes door het hele land gestolen spullen aanbieden. Met een papieren register zijn dergelijke verbanden minder eenvoudig te leggen."

Yesilgöz voegt toe dat de gegevens in het DOR ook voor de bestrijding van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit door politie zijn te gebruiken.

Beveiliging

Vanuit D66 waren vragen over de beveiliging van in het systeem opgeslagen persoonsgegevens. Daarop stelt de minister dat er verschillende maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat gegevens uit het DOR weglekken of aan de onderwereld kunnen worden doorgesluisd en dat inbreken in het DOR mogelijk is. Zo worden gegevens versleuteld opgeslagen, wordt er via multifactorauthenticatie ingelogd en zal er jaarlijks een penetratietest plaatsvinden. "En ten slotte is het systeem beveiligd met een SSL-certificaat dat de A+ rating heeft. Dat is de hoogst haalbare categorie in het ratingsysteem", laat Yesilgöz verder weten, die daarbij wijst naar de website van SSLLabs.com. De Tweede Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen.