"Facebook weet niet waar alle persoonlijke gegevens zijn opgeslagen"

Facebook heeft geen exact idee waar alle persoonlijke gegevens van gebruikers precies zijn opgeslagen, zo hebben twee engineers van het bedrijf tijdens een hoorzitting voor een rechtszaak laten weten (pdf). De rechtszaak volgt op het Cambridge Analytica-schandaal. Onlangs werd een transcriptie van de hoorzitting openbaar gemaakt, waarover The Intercept vandaag bericht.

De twee Facebook-engineers, met jarenlange ervaring, werden ondervraagd door een expert die door de rechtbank was aangewezen. Deze "special master" wilde onder andere weten welke gegevens Facebook allemaal verzamelt en waar die worden opgeslagen. De engineers konden die vraag niet beantwoorden. "Ik denk niet dat er iemand is die deze vraag kan beantwoorden", aldus één van de engineers wanneer de expert vraagt waar Facebook persoonlijke gegevens van gebruikers opslaat.

Ook wanneer de expert wil weten hoe Facebook alle data behorend bij een account volgt kan de expert geen duidelijk antwoord gegeven en laat wederom weten dat niemand de vraag precies kan beantwoorden. De discussie over waar Facebook de data opslaat volgt in een zaak waarbij het bedrijf van de rechter alle verzamelde informatie over de eisers moet vrijgeven. Facebook kwam vervolgens alleen met informatie die via de "Download Your Information" tool is te downloaden.

Alle andere data valt volgens Facebook buiten de rechtszaak. De rechter wees het bedrijf terecht en stelde dat het meer informatie moet geven over het apparaat waarmee het miljarden mensen op internet kan volgen. De twee Facebook-engineers moesten in dit proces duidelijkheid verschaffen, maar stellen dat de dataverwerking zo complex is dat die ook binnen het bedrijf niet goed wordt begrepen.

De door de rechtbank aangestelde expert had hier de nodige moeite mee. "Iemand moet toch een diagram hebben waar deze data is opgeslagen." Eén van de engineers antwoordt dat Facebook een wat aparte engineeringcultuur heeft en de code vaak zijn eigen ontwerpdocument is. "Voor wat het waard is, dit was voor mij ook beangstigend toen ik begon."