Backblaze: ssd's gebruikt als bootdrive betrouwbaarder dan hdd's

Ssd's die als bootdrive worden gebruikt zijn betrouwbaarder dan traditionele harde schijven in dezelfde rol, zo stelt back-updienst Backblaze op basis van eigen cijfers en onderzoek. Backblaze publiceert periodiek overzichten van de betrouwbaarheid van de harde schijven waarop het de data van klanten opslaat. Sinds vorig jaar komt de back-updienst ook met cijfers van ssd's die het als bootdrive voor de opslagservers gebruikt.

Uit het nu gepubliceerde halfjaaroverzicht blijkt dat ssd's weinig uitval kennen. Van de bijna 2600 ssd's die Backblaze in gebruik heeft zijn er tussen 1 april 2021 en 30 juni 2022 in totaal zeven uitgevallen. Zes daarvan zijn van fabrikant Seagate. Als er wordt gekeken naar de rapportageperiode vanaf 1 oktober 2018 moest het bedrijf in totaal 35 ssd's vervangen.

Naast hdd's voor de opslag van klantdata zet Backblaze traditionele harde schijven ook in als bootdrive voor de opslagservers. Daardoor heeft het bedrijf nu een vergelijking kunnen maken tussen de betrouwbaarheid van ssd's en hdd's als bootdrive. Dan blijkt dat ssd's in deze rol gebaseerd op de "annualized failure rate" (AFR) betrouwbaarder zijn dan hdd's. Wel verwacht de back-updienst dat de uitval van ssd's uiteindelijk zal toenemen wanneer de schijven langer in gebruik zijn.