WordPress-sites op grote schaal aangevallen via zerodaylek in WPGateway

WordPress-sites worden op grote schaal aangevallen via een zerodaylek in WPGateway, een plug-in voor het populaire contentmanagementsysteem, zo meldt securitybedrijf Wordfence. Een beveiligingsupdate van de ontwikkelaar is nog niet beschikbaar. WordPress-beheerders wordt dan ook aangeraden om de plug-in direct te verwijderen totdat er een update is uitgebracht.

WPGateway is een betaalde plug-in waarmee gebruikers van de WPGateway-clouddienst vanuit een dashboard hun WordPress-sites kunnen opzetten en beheren. Een kwetsbaarheid in de plug-in, aangeduid als CVE-2022-3180, maakt het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om een malafide beheerder aan de website toe te voegen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Wordfence wil nog geen verdere details over de kwetsbaarheid geven, aangezien een beveiligingsupdate van de ontwikkelaar niet beschikbaar is. Het zerodaylek zou zeker sinds 8 september worden aangevallen. Sindsdien heeft Wordfence naar eigen zeggen 4,6 miljoen aanvallen tegen 280.000 websites waargenomen. Hoeveel websites van WPGateway gebruikmaken is onbekend. Aangezien een update ontbreekt krijgen webmasters het advies om de plug-in direct uit te schakelen totdat er een patch beschikbaar is.