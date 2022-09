GGD'er die valse vaccinaties invoerde veroordeeld voor computervredebreuk

Een medewerker van de GGD die valse coronavaccinaties in het CoronIT-systeem van de GGD invoerde is wegens computervredebreuk en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Ook moet de man een taakstraf van 240 uur uitvoeren en de 27.000 euro die hij met de valse vaccinaties verdiende afstaan aan de Staat.

De verdachte, die bij de GGD werkzaam was als administratief medewerker, verkocht samen met anderen valse corona vaccinatiebewijzen. Hiervoor werden de gegevens van kopers, zoals hun burgerservicenummer, ingevoerd in het CoronIT-systeem van de GGD en werden ze als gevaccineerd geregistreerd. Volgens de rechtbank is er sprake van computervredebreuk, omdat de man de aan hem verstrekte inloggegevens voor een ander doel gebruikte dan waarvoor deze gegevens aan hem ter beschikking waren gesteld en waarvoor hij de toegang had gekregen.

"De verdachte heeft door zo te handelen misbruik gemaakt van zijn functie als administratief medewerker bij de GGD en het vertrouwen van zijn werkgever ernstig beschaamd. Voorts heeft de verdachte hiermee het vertrouwen van de burger ernstig beschaamd", aldus de rechter. "De samenleving moet immers kunnen vertrouwen op de echtheid van dergelijke registraties en op de echtheid van de documenten die mensen die als gevaccineerd geregistreerd zijn vervolgens kunnen gebruiken." Een medeverdachte in deze zaak werd ook veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.