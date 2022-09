Uber getroffen door inbraak op interne bedrijfssystemen

Een aanvaller is erin geslaagd om toegang tot interne bedrijfssystemen van Uber te krijgen, waarop de taxi-app allerlei systemen offline heeft gehaald. Onder andere de Amazon Web Services-console, VMware ESXi virtual machines, Google Workspace beheerdersdashboard, respositories met broncode, Slack-server en HackerOne-account zijn gecompromitteerd, zo laten beveiligingsonderzoeker Sam Curry en The New York Times weten. Ook beveiligingsonderzoeker Marcus Hutchins heeft informatie over de inbraak gedeeld. Deze informatie is nog niet door Uber bevestigd.

De aanvaller wist op een nog onbekende wijze toegang tot het Slack-account van een Uber-medewerker te krijgen en plaatste vervolgens een bericht op het Uber Slack-kanaal. In eerste instantie dachten Uber-medewerkers dat het om een grap ging, aldus Curry. Vervolgens heeft de aanvaller ook toegang tot andere interne systemen gekregen. Uber meldt op Twitter dat het te maken heeft gekregen met een cybersecurity-incident en het later met meer informatie zal komen. Vanwege de aanval haalde Uber allerlei communicatie- en ontwikkelsystemen offline, waaronder Slack. In een bericht aan het personeel stelt het bedrijf dat het niet weet wanneer toegang tot de tools zal zijn hersteld.

Uber kreeg in 2014 en 2016 ook al met een inbraak op de eigen systemen te maken, waarbij gegevens van klanten en taxichauffeurs werden gecompromitteerd. Het bedrijf besloot om het datalek van 2016 te verzwijgen en de verantwoordelijke aanvallers te betalen. De taxi-app koos ervoor om het datalek van 2016 uiteindelijk voor 148 miljoen dollar met de Amerikaanse toezichthouder FTC te schikken.