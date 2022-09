Programmeertaal Rust krijgen eigen securityteam om veiligheid te vergroten

Als je de opvolger wil zijn van C++ dan moet je dat wel doen. Maar ik heb het geprobeerd en niet geslaagd. De syntax is ook zo idioot. Dat krijg je als je een combinatie wil zijn van een normale taal en een functionele taal en het gewoon niet begrepen hebt.



Er zijn wel alternatieven voor Rust hoor. Kijk bv V en nim. Met beide kom je wel vooruit en hoef je niet iedere dag jouw computer helemaal aan gort te slaan.



Zo denk ik er over. Denk je er anders over, hou dat dan aub voor jezelf.