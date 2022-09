Senator: Amerikaanse douane misleidt reizigers om telefoondata af te staan

Medewerkers van de Amerikaanse douane misleiden reizigers om toegang tot hun telefoon te krijgen, waarna de inhoud naar een centrale database wordt gekopieerd en daar vijftien jaar lang wordt bewaard. Dat stelt de Amerikaanse senator Ron Wyden, die eist dat de douane hier per direct mee stopt en het beleid grondig aanpast.

De Amerikaanse douane heeft de bevoegdheid om, wanneer er een vermoeden van een misdrijf is, telefoons en laptops van reizigers zonder gerechtelijk bevel te doorzoeken en de inhoud naar een centrale database te kopiëren. Daarnaast mogen douanebeambten, ook wanneer er geen enkele verdenking is, een "basic" doorzoeking uitvoeren, waarbij het toestel handmatig wordt doorzocht.

Elk jaar zou de Amerikaanse douane van vele duizenden telefoons de inhoud kopiëren. Het gaat dan om adresboeken, sms-berichten, gespreksgeschiedenis, foto's en andere gevoelige data. De data wordt centraal opgeslagen, voor een periode van maximaal vijftien jaar. Daarnaast hebben duizenden medewerkers van het ministerie van Homeland Security (DHS) toegang tot deze gegevens.

Reizigers zijn echter niet verplicht om hun wachtwoord aan de douanebeambte af te staan of hun toestel te ontgrendelen, maar zouden onder druk worden gezet om dit wel te doen. Zo krijgen reizigers een document waarop hun rechten staan vermeld. Dit document wordt echter niet vooraf gegeven, maar tijdens de doorzoeking van het apparaat. Daarnaast bevat het document volgens Wyden misleidende informatie. De informatie suggereert dat reizigers verplicht zijn mee te werken, terwijl dit niet zo is. Ook wordt niet gemeld dat gekopieerde telefoongegevens vijftien jaar worden bewaard.

"Onschuldige Amerikanen moeten niet worden misleid om hun telefoons en laptops te ontgrendelen. De douane zou de inhoud van duizenden telefoons die via doorzoekingen zonder gerechtelijk bevel zijn verkregen niet in een centrale database moeten opslaan, de gegevens vijftien jaar bewaren en duizenden DHS-medewerkers toestaan om de data te doorzoeken als ze dat willen", aldus Wyden, die in een brief aan de douane directe hervormingen van het beleid eist (pdf).