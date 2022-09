Advertenties in Microsoft Edge-nieuwsfeed gebruikt voor helpdeskfraude

Oplichters gebruiken advertenties in de nieuwsfeed van Microsoft Edge voor het plegen van helpdeskfraude, zo waarschuwt anti-malwarebedrijf Malwarebytes. De nieuwsfeed van de browser toont continu allerlei nieuwsberichten, afgewisseld met verkeersinformatie en advertenties. Deze advertenties worden nu door fraudeurs gebruikt om Edge-gebruikers naar malafide pagina's te leiden.

Zodra een gebruiker op een advertentie klikt vindt er eerst een controle van de browser plaats, om zo te kijken of de huidige bezoeker een potentieel doelwit is. Afhankelijk van de uitkomst van de controle krijgt de gebruiker een onschuldige pagina te zien of een pagina die waarschuwt dat Windows Defender malware op de computer heeft aangetroffen en het opgegeven telefoonnummer moet worden gebeld om het probleem op te lossen.

Dit nummer is echter van oplichters die zich voordoen als de helpdesk van Microsoft en slachtoffers proberen te laten betalen voor het verhelpen van een niet-bestaand probleem of toegang tot het systeem proberen te krijgen om daar vervolgens mee te frauderen.