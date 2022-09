Nieuwe Chrome-beveiliging moet misbruik use-after-free bugs voorkomen

Google heeft Chrome van een nieuwe beveiliging voorzien die misbruik van use-after-free bugs moet voorkomen. Meer dan de helft van alle ernstige kwetsbaarheden die in het eerste kwartaal van dit jaar in Chrome werden gevonden waren use-after-free bugs. Deze kwetsbaarheden doen zich voor wanneer een programma, na het vrijmaken van geheugen, niet de pointer die hiernaar wijst op null zet.

Wanneer het programma vervolgens het vrijgemaakte geheugen voor een ander object gebruikt, bijvoorbeeld door een aanvaller ingevoerde data, zal de 'dangling' pointer hier nu naar wijzen. Dit kan leiden tot crashes of in het ergste geval tot het uitvoeren van code van de aanvaller. Om misbruik van dergelijke kwetsbaarheden binnen Chrome te voorkomen ontwikkelde Google "MiraclePtr", een technologie waarbij de codebase wordt herschreven om een "nieuw slim pointertype" te gebruiken, stelt Adrian Taylor van het Google MiraclePtr-team.

Zo heeft het team meer dan 15.000 "raw pointers" in de codebase van Chrome herschreven, waarvoor nu het nieuwe pointertype wordt gebruikt. De oplossing zorgt ervoor dat een bepaalde geheugenregio eerst in quarantaine wordt geplaatst en pas wordt vrijgegeven als de 'dangling' pointer hier niet meer naar wijst. Daarnaast vindt er nog een bewerking op het geheugen in quarantaine plaats, om zo misbruik van eventuele use-after-free bugs verder te voorkomen.

Taylor verwacht dat MiraclePtr ongeveer de helft van alle aanvallen waarbij misbruik wordt gemaakt van use-after-free bugs kan voorkomen. De nieuwe bescherming heeft wel impact op het geheugenverbruik van Chrome, aangezien dat op Android tot 5 procent en op Windows tot 6,5 procent toeneemt. Hoewel de technologie nu aan Chrome is toegevoegd, is MiraclePtr nog niet onder alle gebruikers uitgerold.