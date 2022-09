Uber: geen bewijs dat aanvaller toegang tot gevoelige gebruikersdata had

Vooralsnog is er geen bewijs dat de aanvaller die wist in te breken op interne systemen van Uber toegang tot gevoelige klantdata heeft gekregen, zo laat de taxi-app in een update over het incident weten. Of de aanvaller wel toegang tot andere klantgegevens had wordt niet gemeld. Het onderzoek naar de inbraak is nog gaande.

Gisteren werd bekend dat het bedrijf slachtoffer van een aanval was geworden, waarbij allerlei systemen werden gecompromitteerd. Het zou onder andere gaan om de Amazon Web Services-console, VMware ESXi virtual machines, Google Workspace beheerdersdashboard, respositories met broncode, Slack-server en HackerOne-account.

"We hebben geen bewijs dat erbij het incident toegang tot gevoelige gebruikersdata is geweest, zoals reisgeschiedenis", stelt Uber. Vanwege de aanval werd besloten om allerlei interne communicatie- en ontwikkelsystemen uit voorzorg offline te halen. Die zijn inmiddels weer online. Uber meldt tevens dat het de autoriteiten heeft ingelicht en verdere informatie zal delen zodra het beschikbaar komt.