Video's en mogelijk broncode Grand Theft Auto 6 gestolen bij Rockstar

Een aanvaller is erin geslaagd om bij gameontwikkelaar Rockstar Games video's van de nog te verschijnen videogame Grand Theft Auto 6 te stelen en online te delen, zo meldt Polygon. Ook zou er broncode van GTA 5 en GTA 6 zijn buitgemaakt, alsmede een testversie van de nieuwste versie in de bekende videogamereeks. GTA 6 werd afgelopen juli aangekondigd. Het nu gelekte materiaal toont vroege beelden van de gameplay.

Rockstar heeft nog niet op de datadiefstel gereageerd, maar bronnen binnen het bedrijf bevestigen de legitimiteit van de beelden tegenover Jason Schreier van Bloomberg. Schreier noemt het één van de grootste lekken in de geschiedenis van videogames. Mogelijk kan het impact op de ontwikkeling van het spel hebben of het thuiswerken door personeel. Naar verluidt zal de gameontwikkelaar vandaag met een verklaring komen.

De aanvaller claimt het materiaal te hebben gestolen via de Slack- en Confluence-server van Rockstar. Confluence is een wikiplatform waarmee teams van organisaties kunnen samenwerken aan projecten. In een nieuw bericht stelt de aanvaller dat hij een "deal" met Rockstar over het eventueel lekken van de broncode en testversie wil sluiten. Verder claimt de aanvaller dat hij ook achter de inbraak bij taxi-app Uber zit.