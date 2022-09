School stuurt kinderen naar huis wegens datalek na Microsoft Office-migratie

Een Amersfoortse school heeft afgelopen donderdag alle 1300 leerlingen naar huis gestuurd nadat er bij de migratie van Google naar Microsoft Office een datalek was ontstaan. Verschillende medewerkers van het Farel College in Amersfoort hadden "het verkeerde hokje" aangevinkt, waardoor documenten uit de periode 2014 tot 2018 door alle leerlingen en docenten waren te zien. Ook vrijdag waren de schooldeuren gesloten. Dat laat rector Gijs van Andel tegenover het AD weten.

Deze zomer besloot het Farel College van Google naar Microsoft Office over te stappen. Daardoor lezen leerlingen nu hun e-mail in Microsoft Outlook en werken met programma’s als Word, Excel en PowerPoint. Dat is zowel online als lokaal op de laptop mogelijk. Iedere leerling mag op maximaal vijf computers het Office-pakket installeren. "De Google-omgeving die nu door onze leerlingen wordt gebruikt, houden we nog minstens één jaar in de lucht", aldus de school.

Op deze manier zouden leerlingen geen documenten moeten kwijtraken en kunnen die van de ene naar de andere omgeving worden omgezet. Sinds het begin van dit schooljaar is begonnen met het gebruik van de Office-omgeving, waarbij leerlingen door hun docenten en mentoren worden begeleid. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat er bij de migratie een verkeerde optie was aangevinkt, waardoor lesvoorbereidingen en presentaties voor iedereen toegankelijk waren, maar mogelijk ook gespreksverslagen met leerlingen.

Vanwege de ontstane situatie besloot het Farel College alle ruim dertienhonderd leerlingen per direct de toegang tot Microsoft Office te ontzeggen. "Dat betekent dat er niet meer kon worden gewerkt met de lesmaterialen. De kinderen zijn daarom naar huis gestuurd. Vrijdag hoefden ze ook de hele dag niet naar school te komen", laat Van Andel verder weten. De school betreurt het datalek en zegt een onderzoek te zullen instellen naar de oorzaak. "Dit hoort niet zo te gaan. We zijn druk bezig met de oplossing", aldus Van Andel. Kinderen waren vandaag weer welkom op het Farel College.