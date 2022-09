AIVD komt volgend jaar met handleiding voor kwantumveilige communicatie

De AIVD zal volgend jaar in samenwerking met TNO en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) een handleiding publiceren voor de overstap naar kwantumveilige communicatie. Daarnaast zullen zowel overheid als bedrijfsleven snel met de migratie moeten beginnen om op de dreiging van kwantumcomputers voorbereid te zijn. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering vandaag weten op Kamervragen van de VVD.

Aanleiding voor de vragen was berichtgeving dat het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) vier encryptie-algoritmes heeft gekozen die tegen de rekenkracht van kwantumcomputers zijn opgewassen. "Op welke wijze borgt u tijdig met oplossingen te komen tegen de komst van kwantumcomputers zodat inwoners van Nederland veilig digitaal kunnen communiceren en persoonsgegevens en bedrijfs- en staatsgeheimen goed beveiligd kunnen blijven?", zo wilde VVD-Kamerlid Rajkowski weten.

Volgens Van Huffelen brengt de kwantumcomputer risico’s met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging. "Sommige cryptografische standaarden die nu veilig worden geacht, zullen door de komst van kwantumcomputers niet meer veilig zijn, waaronder cryptografie die nu veelvuldig wordt gebruikt voor het beveiligen van internetverkeer", aldus de staatssecretaris. "Informatie die gedurende een langere periode vertrouwelijk moet blijven, waaronder staatsgeheimen, moet daarom zo snel mogelijk al beschermd worden tegen store now, decrypt later-aanvallen."

Zowel overheid als bedrijfsleven zullen daarom moeten migreren naar kwantumveilige communicatie. "Deze migratie is omvangrijk, en zal zo snel mogelijk gestart moeten worden om op tijd voorbereid te zijn op de dreiging van quantumcomputers", stelt Van Huffelen. Om bij deze migratie te helpen zal de AIVD in samenwerking met TNO en het CWI een "Quantum Migratie Handleiding" publiceren die overheden, bedrijven en burgers kunnen gebruiken als handvat voor de overstap naar quantumveilige communicatie. De handleiding beschrijft de verschillende doelgroepen en bijbehorende technische stappen die genomen kunnen worden.

Verder meldt de staatssecretaris dat er binnen de verschillende ministeries wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van de dreiging van kwantumcomputers. Daarnaast werken experts en cryptologen van de Rijksoverheid ook nauw samen met experts uit de private sector en wetenschap. "Hierbij wordt breder gekeken naar het vraagstuk dan sec de ontwikkeling van cryptografie, maar ook de implementatie in beveiligingsproducten, standaardisering en migratie-adviezen. Die brede inzet moet de komende jaren leiden tot adviezen en producten die overheid, bedrijven en burgers kunnen gebruiken om zich te beveiligen tegen de dreiging van kwantumcomputing", meldt de staatssecretaris.