Firefox krijgt optie om standaard cookiebanners te blokkeren

Firefox krijgt een optie om standaard de cookiebanners te blokkeren waarmee websites aan bezoekers toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Op dit moment moeten gebruikers vaak nog een extensie installeren om de pop-ups niet meer te zien, maar straks zal deze functionaliteit standaard vanuit de browser toegankelijk zijn, zo meldt Mozilla-volger en webontwikkelaar Sören Hentzschel.

Mozilla is nog bezig met de ontwikkeling van de feature, die deels in Firefox Nightly is te testen. Dit is een vroege testversie van de browser. Via de optie kunnen gebruikers aangeven dat ze alles willen blokkeren, er niets wordt gedaan, of dat alles wordt geweigerd en anders alles wordt geaccepteerd. Wanneer de feature in de standaardversie van Firefox verschijnt is nog niet duidelijk. Vorige week werd bekend dat Avast de browser-extensie I don't care about cookies heeft overgenomen, die bovengenoemde functionaliteit biedt.