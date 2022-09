ZNA zet 1,6 miljoen patiënten over naar nieuw elektronisch patiëntendossier

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), de grootste gezondheidszorgorganisatie van België, zet deze week de gegevens van 1,6 miljoen patiënten over naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) van leverancier ChipSoft. Het gaat om de grootste operatie van dit type ooit in een Belgisch ziekenhuis. Vanwege de overgang naar het nieuwe EPD worden er tijdelijk minder patiënten in de ZNA-ziekenhuizen opgenomen.

Het nieuwe EPD bundelt de gegevens van alle patiënten in één toepassing, in plaats van in vele kleine toepassingen. Tot nu toe waren die verdeeld over 72 verschillende applicaties en soms ook papieren dossiers. Voor de patiëntveiligheid heeft ZNA ervoor gekozen om de capaciteit tijdens de overgangsperiode te verminderen. Om dat op te vangen springen andere ziekenhuizen in de regio bij.

"De komende weken nemen we minder patiënten op voor niet-dringende behandelingen en ingrepen. In de periode na de overstap kunnen consultaties ook wat langer duren doordat onze mensen werken met een nieuw pakket", zegt Katrien Bervoets, medisch directeur bij ZNA. Van donderdag 22 september tot en met zondag 25 september zijn er geen geplande opnames of ingrepen bij ZNA. Daarnaast is de afsprakencentrale niet bereikbaar van woensdag 21 september tot en met maandag 26 september.