EFF: wetgeving nodig om Facebook te dumpen zonder verlies van vrienden

Er moet snel wetgeving komen zodat mensen Facebook kunnen "dumpen" zonder hun vrienden en familie op het platform te verliezen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Volgens Cory Doctorow van de EFF wordt Facebook door miljoenen gebruikers gehaat, maar blijven ze op het platform actief omdat daar hun vrienden en familie zitten.

De "overstapkosten", wat gebruikers moeten opgeven als ze van een product of dienst veranderen, is bij Facebook het contact met vrienden en kennissen. "Omdat Facebook de communicatie en gemeenschappen binnen een "walled garden" houdt, die alleen toegankelijk is voor gebruikers die op Facebook zijn ingelogd, houdt het verlaten van Facebook in dat je ook de mensen achterlaat die belangrijk voor je zijn", aldus Doctorow.

De EFF wil daarom dat er wetgeving komt die Facebook verplicht om interoperabel te zijn, waardoor het mogelijk wordt om met personen en gemeenschappen op Facebook te communiceren, zonder Facebook zelf te gebruiken. Doctorow merkt op dat de Amerikaanse US ACCESS Act en de Europese Digital Markets Act (DMA) ervoor moeten zorgen dat grote techbedrijven kleine concurrenten toegang tot hun platformen geven. Om het belang hiervan te benadrukken heeft de EFF een twintig minuten durende slideshow gelanceerd met de naam "How to Ditch Facebook Without Losing Your Friends".