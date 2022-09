Colosseum Dental weet niet of aanvallers patiëntgegevens hebben ingezien

De Nederlandse tandartsketen Colosseum Dental Benelux weet niet of de ransomwaregroep, die begin augustus toesloeg en naar verluidt meer dan twee miljoen euro losgeld ontving, gegevens van patiënten heeft ingezien. Vanwege de ransomware-aanval zag Colosseum Dental zich genoodzaakt om honderdtwintig tandartspraktijken in Nederland te sluiten.

Uiteindelijk besloot de tandartsketen om het losgeld te betalen dat de aanvallers vroegen. Een bedrag is niet bekendgemaakt, maar het zou om meer dan twee miljoen euro gaan. De afgelopen weken werd onderzocht of de aanvallers ook toegang tot gegevens van patiënten en medewerkers hebben gekregen, zoals medische data en gegevens uit het personeelsdossier. Dat kan echter niet worden bevestigd of uitgesloten.

"Dit onderzoek leidde echter niet tot voldoende zekerheid over de mate waarin persoonsgegevens als gevolg van dit incident ongeautoriseerd zijn verwerkt", aldus Colosseum Dental in een update over de incident. Aangezien er geen zekerheid is, zegt de tandartsketen dat het nu patiënten en medewerkers uit voorzorg waarschuwt dat hun gegevens mogelijk zijn ingezien en gekopieerd.