Duo veroordeeld tot celstraffen voor diefstal van 46.000 euro via phishing

De rechtbank Den Haag heeft twee mannen die door middel van phishing 46.000 euro wisten te stelen veroordeeld tot gevangenisstraffen. De mannen benaderden mensen die op Marktplaats producten aanboden en deden zich voor als potentiële koper. Het gesprek met de verkopende partij werd voortgezet via WhatsApp. Nadat de mannen met de verkoper een deal hadden gesloten, vroegen ze om mee te werken aan een betaalverificatie.

De mannen lieten slachtoffers geloven dat ze slechte ervaringen hadden met het betalen en verzenden van spullen via Marktplaats. Vervolgens werd slachtoffers gevraagd om ter verificatie een eurocent over te maken. De door de mannen verstuurde betaallink wees echter naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers hier invoerden konden de mannen allerlei producten bij online webwinkels aanschaffen. Zo werden er allerlei dure iPhones bij de MediaMarkt besteld.

Eén van de verdachte werd uiteindelijk aangehouden in een filiaal van de MediaMarkt in Zoetermeer, toen hij een mobiele telefoon kwam ophalen die eerder via de webshop van MediaMarkt was besteld en betaald. Bij de MediaMarkt was gesignaleerd dat de verdachte met regelmaat dure producten kwam afhalen die via internet waren besteld en waarvoor de betalingen werden gedaan met geld dat middels frauduleuze handelingen was verkregen. Daarbij werd bij de bestellingen veelvuldig gebruik gemaakt van dezelfde adressen.

Verder onderzoek uit wees dat de verdachten tientallen slachtoffers hadden gemaakt. Daarbij is er volgens de rechtbank sprake van een crimineel samenwerkingsverband waarin meerdere personen zich bezighielden met het oplichten van slachtoffers en afhalen van bestelde goederen. Hoewel er in deze zaak meerdere verdachten zijn, zijn er nu twee veroordeeld. Eén verdachte kreeg 300 dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 120 dagen voorwaardelijk. De andere man kreeg een gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd. De straffen vielen lager uit omdat de redelijke termijn voor het behandelen van de zaak is overschreven.