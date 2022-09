Data 5 miljoen klanten Portugese luchtvaartmaatschappij TAP online gelekt

De ransomwaregroep die wist in te breken op systemen van TAP, de grootste luchtvaartmaatschappij van Portugal, heeft daar gegevens van vijf miljoen klanten gestolen en vervolgens op internet gelekt. In eerste instantie stelde TAP dat er geen klantgegevens waren buitgemaakt. De aanval deed zich vorige maand voor en werd opgeëist door de criminelen achter de de RagnarLocker-ransomware.

Deze groep was eerder verantwoordelijk voor aanvallen op de Griekse gasnetbeheerder Desfa en Energias de Portugal, het grootste energiebedrijf van Portugal. Via Twitter verklaarde TAP dat er geen gegevens waren gecompromitteerd, maar op de eigen website meldde de ransomwaregroep dat er honderden gigabytes aan data was gestolen en het de persoonlijke gegevens van zeer veel klanten betrof. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.

De gestolen klantgegevens bestaan uit namen, geboortedata, e-mailadressen, geslacht, nationaliteit, telefoonnummers, gesproken taal, adresgegevens en aanhef. De vijf miljoen gestolen en gelekte e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de bij TAP buitgemaakte e-mailadressen was 72 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.