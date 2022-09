Man die ex-partner via spyware bespioneerde veroordeeld tot taakstraf

Een man die zijn ex-partner maandenlang via spyware bespioneerde is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. De man had zijn ex-partner begin 2020 een Macbook Pro cadeau gedaan, maar zonder haar medeweten daarop spyware geïnstalleerd.

Via de spyware had de man toegang tot de webcam en microfoon van de laptop, alsmede alle toetsaanslagen die werden ingevoerd en bestanden die op het systeem stonden. De vrouw ontdekte de spyware in april van dat jaar en dat die toegang tot haar microfoon en camera had. Eind oktober zag de vrouw dat de spyware nog steeds actief was en data naar een specifiek ip-adres uploadde. Er was op dat moment al 65 gigabyte aan data verstuurd.

De naam van de spyware is niet door de rechtbank genoemd, maar het gaat hier waarschijnlijk om een commercieel product dat gewoon via internet verkrijgbaar is. Gebruikers van de spyware kunnen die via een online dashboard bedienen en zo verzamelde gegevens inzien. Uit onderzoek bleek dat de man 91 keer op dit dashboard had ingelogd. Ook verklaarde man dat hij zijn ex-partner door middel van de spyware wilde controleren.

"Door te handelen, zoals verdachte heeft gedaan, heeft hij een ernstige en ontoelaatbare inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Bovendien heeft deze inbreuk over een lange periode plaatsgevonden", aldus de rechtbank, die de verdachte een onvoorwaardelijke taakstraf van tachtig uur oplegt.

Eind vorig jaar werd bekend dat Interpol honderden agenten traint om stalkerware te detecteren. Volgens verschillende organisaties wordt dergelijke software onder andere gebruikt door stalkers, ex-partners en echtgenoten die zich aan huiselijk geweld schuldig maken.