Overheid onderzoekt open source sms-notificatiedienst om burgers te informeren

De overheid is een onderzoek gestart of er een generieke open source sms-notificatiedienst moet komen waarmee overheidsinstanties burgers kunnen informeren. Via het Notify-platform kunnen overheidsinstanties grote hoeveelheden sms-berichten versturen. In het Verenigd Koninkrijk maken meer dan duizend overheidsorganisaties al gebruik van de notificatiedienst.

Novum, het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), kijkt nu of er onder Nederlandse overheidsinstanties behoefte aan een dergelijke notificatiedienst is. "Burgers verwachten van de overheid proactieve dienstverlening op maat. Een interessant onderwerp daarin is proactieve communicatie van de overheid aan burgers. Een manier kan zijn door vanuit de overheid burgers per SMS te informeren in situaties waarin dat kan helpen", aldus Novum.

Volgens de instantie maken Nederlandse overheidsorganisaties nog maar weinig gebruik van sms om burgers te informeren over de dienstverlening. "En toch zijn er gevallen bekend waar bemande servicekanalen dagelijks vele telefoontjes, mailtjes en andere (Whatsapp) berichten afhandelen die het gevolg zijn van een (te) beperkte proactieve communicatie vanuit de overheid aan burgers."

Om te kijken of Notify ook in Nederland wenselijk, haalbaar en levensvatbaar is heeft Novum verschillende experimenten uitgevoerd. Zo is de wenselijkheid van sms-berichten vanuit de overheid bij 135 AOW’ers onderzocht en is er een kleinschalige sms-dienst gelanceerd waarbij ruim tweeduizend burgers per sms door de SVB werden geïnformeerd over de uitbetaling van de AOW en Kinderbijslag. Om de dienst mogelijk verder te ontwikkelen is er nu onder overheidsorganisaties een vragenlijst uitgezet.