Onderzoeker: automobilisten eenvoudig te volgen via populaire parkeerapps

Meer dan een kwart van alle auto's is eenvoudig te traceren door middel van populaire parkeerapps zoals EasyPark, Q-Park, Indigo Neo, Interparking en APCOA, zo stelt de Belgische beveiligingsonderzoeker Inti De Ceukelaire op basis van eigen onderzoek. De mobiele apps maken het mogelijk om contactloos op kenteken te kunnen parkeren. Bij het toevoegen van een kenteken hoeft een gebruiker echter niet te bewijzen dat het kenteken van hem is.

Zodra iemand de parkeergarage binnenrijdt die is uitgerust met kentekenplaatherkenning wordt er automatisch betaald. "De app weet dan niet dat iemand anders de eigenaar is. Die automatische nummerplaatherkenning is misschien praktisch, maar een ramp voor onze privacy", aldus de Ceukelaire tegenover De Morgen. Op deze manier is het mogelijk om te zien waar iemand parkeert. Het enige obstakel is dat degene die de op deze manier de parkeersessie onderschept er ook effectief voor moet betalen. "Maar met een gemiddelde van 7,82 euro per succesvol getraceerd voertuig is dat tientallen keren goedkoper dan pakweg een privédetective”, stelt De Ceukelaire.

De onderzoeker ontwikkelde ook een tool om gratis parkeersessies op te sporen, die op het einde van elke dag duizenden digitale parkeermeters aanspreekt met de vraag of er nog gratis parkeertijd beschikbaar is voor de te traceren voertuigen. "Als mijn systeem er niet in slaagt om een gratis parkeersessie van één seconde aan te maken voor een nummerplaat, dan weet ik met zekerheid dat het voertuig diezelfde dag in de zone heeft geparkeerd."

De Ceukelaire merkt op dat parkeersessies een onschatbare bron van informatie prijsgeven over bestuurders. "Aan de hand van de parkeerduur, locatie en tijd kan je afleiden wat de persoon daar komt doen. Zo zijn er tijdens het onderzoek personen gelokaliseerd nabij kantoorruimten, winkelcentra, concertzalen, sportcomplexen, casino’s en ziekenhuizen."

Volgens de onderzoeker is iedereen met een nummerplaat op deze manier te traceren in parkeerlocaties met nummerplaatherkenning of bij gratis straatparkeren, ook als er alleen gebruik wordt gemaakt van papieren tickets. Gebruikers die zelf beroep doen op nummerplaatherkenning lopen ook risico, aangezien de meeste parkeersapps het toelaten om een nummerplaat in te geven die reeds in het systeem staat, waardoor het mogelijk is om de parkeersessies te kapen.

Voor zijn onderzoek kreeg de Belgische onderzoeker toestemming om 120 voertuigen te achterhalen, waarvan hij er meer dan 29 procent wist op te sporen door gebruik te maken van parkeerapplicaties zoals 4411 en Indigo Neo. In samenwerking met privacyjuristen ontwikkelde De Ceukelaire de website notmyplate.com, waar gebruikers een AVG-verzoek kunnen indienen bij de parkeerbedrijven om hun nummerplaat niet langer te verwerken.