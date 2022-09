Schrems: bedrijven blijven AVG schenden met uitwisselen van data met VS

Er is nog altijd geen nieuw akkoord voor het uitwisselen van data tussen bedrijven in de Europese Unie en de Verenigde Staten, waardoor ondernemingen de AVG blijven schenden, zo stelt de bekende privacyactivist Max Schrems. Daarnaast zorgt de aankondiging van een mogelijke overeenkomst dat toezichthouders minder streng handhaven, zo laat de activist verder weten.

Nadat het Europees Hof van Justitie in 2020 het Privacy Shield-verdrag ongeldig verklaarde zijn er nieuwe afspraken nodig voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de EU en de VS. Het Hof oordeelde dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS ernstig tekortschiet. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen volgens de wet toegang eisen tot data die op Amerikaanse servers staan. Ook kunnen zij data onderscheppen die via onderzeese kabels van de EU naar de VS stromen. Daarnaast is het voor Europeanen ook moeilijk om hier juridische stappen tegen te ondernemen bij een onafhankelijke toezichthouder of rechter.

De EU en VS onderhandelen al enige tijd om tot een nieuw "adequaatheidsbesluit" te komen, waarmee de EU erkent dat in een land buiten de EU persoonsgegevens net zo goed beschermd worden als in de EU. De Amerikaanse autoriteiten stellen dat ze "ongekende" maatregelen willen nemen om de persoonlijke data van Europese burgers die naar de VS wordt verstuurd te beschermen. Eerder dit jaar werd er een "principeakkoord" aangekondigd, maar zes maanden later zijn er nog altijd geen concrete afspraken. Daardoor blijven Europese en Amerikaanse bedrijven de wet breken, zo stelt de privacyactivist.

Sommige ondernemingen stappen inmiddels over naar providers die niet onder Amerikaanse wetgeving vallen, maar veel blijven de AVG overtreden in de hoop dat een nieuw akkoord de situatie zal oplossen. Sinds de uitspraak van het Europees Hof van Justitie zijn er twee jaar verstreken, maar houden bedrijven zich niet aan de nieuwe realiteit en vindt er ook geen gepaste handhaving plaats, claimt Schrems. Hij wijst ook naar de aankondiging van het principeakkoord als reden dat er nu minder wordt gehandhaafd. De activist verwacht dat ook het nieuwe akkoord aan het Hof zal worden voorgelegd wanneer de privacy niet voldoende gewaarborgd is.