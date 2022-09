Burger kan straks digitaal zien waarom organisaties BRP-gegevens opvragen

Burgers kunnen straks digitaal zien welke organisaties hun gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) hebben opgevraagd en waarom. Daarnaast zal de BRP de bron voor de nog te ontwikkelen digitale id-wallet vormen. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer over de doorontwikkeling van de BRP weten. De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland.

Zo houden gemeenten persoonsgegevens van burgers bij in de BRP, zoals wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee. Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen.

Sinds maart van dit jaar kunnen burgers via MijnOverheid inzien welke organisaties hun BRP-gegevens automatisch ontvangen als er een gegeven van die burger wijzigt, bijvoorbeeld het adres bij verhuizing. Straks zal ook het "protocolleringsoverzicht van verstrekkingen" uit de BRP digitaal beschikbaar komen. Het overzicht bestaat uit de organisaties die gegevens hebben gekregen waarin naast gegevens van de organisatie, ook een toelichting is opgenomen, waarin de grondslag van de verstrekking wordt uitgelegd.

Verder staat er meer informatie over de verstrekking van gegevens aan deze organisaties, datum en verstrekkingswijze, alsmede een toelichting op de BRP, de verstrekking van gegevens uit de BRP en de gegevens in de BRP. "Met betrekking tot het bieden van inzage zoek ik naar een balans waarbij de burger op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze kennis kan krijgen van de verwerking van zijn of haar gegevens, zonder dat dat leidt tot informatiestress (overdaad aan informatie) of onevenredige uitvoeringslasten (kosten voor de maatschappij als geheel)", stelt Van Huffelen over plannen.

Id-wallet

Vorige maand werd bekend dat het kabinet wil dat er volgend jaar een open source wallet-app beschikbaar komt voor de Europese digitale identiteit waarmee Nederlanders zich kunnen identificeren. De BRP zal hierbij een belangrijke rol spelen, aldus de staatssecretaris. "Bij de ontwikkeling van deze wallet bestaat een sterke relatie met reeds bestaande registraties zoals de BRP. Het ligt daarbij voor de hand dat de BRP de bron zal zijn voor de gegevens in de wallet. Hierbij merk ik graag op dat dit enkel zal gebeuren op een vrijwillig verzoek van de burger die er dus zelf voor kiest gegevens vanuit de BRP in de wallet te plaatsen."

Dataminimalisatie

Van Huffelen wil naar eigen zeggen ook dataminimalisatie bij de BRP gaan toepassen. Zo zal er met informatievragen en -antwoorden kunnen worden gewerkt, in plaats van het verstrekken van een set aan gegevens. Een organisatie die informatie uit de BRP opvraagt kan dan bijvoorbeeld antwoord krijgen op de vraag of iemand ouder is dan 18 jaar in plaats van het opvragen en verstrekken van de geboortedatum om daarvan af te leiden of iemand meerderjarig is.

"Met de ontwikkelagenda van de BRP werken we structureel aan verbeteringen. Hiermee zorgen we ervoor dat dat de BRP als een stevig fundament blijft functioneren en ook toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de digitale identiteit", aldus de staatssecretaris, die toevoegt dat ze hier de komende jaren met alle betrokkenen in het stelsel mee aan de slag gaat.