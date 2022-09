Honderden dollars voor deelnemers aan privacyzaak over Google Photos

Inwoners van de Amerikaanse staat Illinois kunnen tot wel vierhonderd dollar van Google ontvangen omdat hun privacy via Google Photos zou zijn geschonden. Eerder dit jaar trof Google in een aangespannen massaclaim een schikking ter waarde van 100 miljoen dollar. Volgens de eisers had het techbedrijf met Google Photos de Biometric Information Privacy Act van Illinois overtreden.

Het ging dan specifiek om de "face-grouping feature" die van gezichten op foto's een model maakt, zodat vervolgens alle zelfde gezichten kunnen worden gegroepeerd. Zo is het mogelijk om foto's op bepaalde personen te doorzoeken. De privacywetgeving in Illinois vereist dat techbedrijven van tevoren toestemming van gebruikers krijgen voordat dergelijke technologie mag worden toegepast. Verschillende inwoners van de Amerikaanse staat besloten Google aan te klagen. Dat resulteerde tot een schikking die begin dit jaar werd getroffen.

Alle inwoners van de staat die tussen 1 mei 2015 en april 2015 op een foto in Google Photos verschenen hebben recht op een vergoeding. Afhankelijk van het aantal mensen dat een claim indient gaat het om een bedrag van tussen de 200 en 400 dollar. Dit weekend sloot de deadline voor het indienen van de claim, zo meldt de Chicago Tribune. Naar aanleiding van de rechtszaak heeft Google voor gebruikers van Google Photos in Illinois een opt-in uitgerold, die later in de hele Verenigde Staten beschikbaar wordt.