Apple en Google verwijderen apps met 13 miljoen downloads wegens adware

Apple en Google hebben bij elkaar meer dan 85 apps uit de App Store en Play Store verwijderd wegens adware. Op dat moment waren de apps al meer dan 13 miljoen keer gedownload, zo claimt securitybedrijf Human. De apps, voornamelijk games, werkten zoals bedoeld, maar waren ook voorzien van code voor het plegen van advertentiefraude.

Zo maakten de apps zich schuldig aan "id spoofing", waarbij de apps zich tegenover adverteerders en advertentiebedrijven als een compleet andere app voordoen dan in werkelijkheid het geval is, zoals een populaire streaming-app. Op deze manier worden adverteerders misleid om bij de adware-app te adverteren. Daarnaast toonden de apps advertenties op plekken waar ze niet door de gebruiker waren te zien of verschenen ze in situaties waar eigenlijk geen advertenties moesten verschijnen. Hierdoor werd het aantal views van de advertenties kunstmatig opgekrikt.

Verder genereerden de apps valse clicks, waarbij het voor adverteerders leek alsof een mens op de advertentie had geklikt, waarvoor meer wordt betaald dan alleen een bekeken advertentie. Meer dan 75 van de adware-apps werden in de Play Store gevonden, negen apps bevonden zich echter in de Apple App Store. De advertentiefraude was al eerder in Android-apps waargenomen, maar volgens de onderzoekers is het nieuw dat nu ook iOS-apps worden gebruikt. Na te zijn ingelicht zijn de apps uit de twee appstores verwijderd.