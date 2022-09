NL-Alert wordt voorzien van geofencing om nauwkeuriger te waarschuwen

Alarmdienst NL-Alert wordt voorzien van geofencing zodat burgers nauwkeuriger voor noodsituaties kunnen worden gewaarschuwd en minder vaak een niet-relevant bericht ontvangen. Met NL-Alert informeert de overheid burgers over rampen, incidenten en andere noodsituaties. NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden.

De alarmdienst is gebaseerd op technologie die door internationale standaardisatie-instituten voor publieke waarschuwingssystemen wordt opgesteld. In de afgelopen periode is geofencing als nieuwe standaard toegevoegd en zijn deze standaarden door de industrie doorgevoerd in hun producten. Geofencing, waarmee het mogelijk is om een bepaald gebied af te bakenen, is volgens het kabinet een waardevolle toevoeging aan NL-Alert.

NL-Alert wordt door de hulpdiensten vooral gebruikt om mensen lokaal te waarschuwen, bijvoorbeeld bij een grote brand of noodweer. De huidige technologie van NL-Alert is niet in staat om een doelgroep lokaal te waarschuwen, zonder dat de bevolking in het omliggende gebied eveneens gewaarschuwd wordt. Dit heeft te maken met het feit dat de huidige technologie geen kleinere gebieden dan het bereik van een cel in een mobiel communicatienetwerk kan adresseren. Dit speelt met name in het platteland, omdat deze cellen hier relatief groot zijn.

Dat stellen de ministeries van Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. Het kabinet wil nu geofencing aan de bestaande Regeling alarmeringsdienst NL-Alert toevoegen en is hiervoor een Internetconsultatie gestart. In een uitleg over de Regeling stellen de ministeries dat de toevoeging van geofencing ervoor zal zorgen dat de overheid burgers nauwkeuriger kan waarschuwen met NL-Alert. "Burgers zullen daardoor minder vaak een voor hen niet relevant NL-Alert ontvangen en de inzetbaarheid van NL-Alert door de hulpdiensten zal daardoor verbeteren." Er kan tot 27 oktober op de Internetconsultatie worden gereageerd.